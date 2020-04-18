Мадуро обвинил лидера Бразилии в безответственности на фоне пандемии коронавируса

БОГОТА, 18 апреля. /ТАСС/. Безответственность президента Бразилии Жаира Болсонару привела к тому, что тысячи его соотечественников заразились новым коронавирусом. Такое мнение выразил в субботу лидер Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в эфире радиостанции АМ 750.

"Безответственность Болсонару привела к заражению [коронавирусом] и смерти тысяч бразильцев", - заявил он.

По словам венесуэльского президента, его бразильский коллега является "сумасшедшим". "Он коронасумасшедший", - сказал Мадуро.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля. К настоящему времени в стране выявлены более 33,5 тысячи случаев инфицирования, умерли свыше 2,1 тыс. человек.