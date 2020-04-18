Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя к пасхальной службе

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Благодатный огонь в специальной капсуле доставлен к праздничному пасхальному богослужению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храм Христа Спасителя. Из-за существующих ограничений традиционная встреча огня в аэропорту Внуково с участием тысяч верующих не проводилась, пасхальная служба в храме Христа Спасителя также проходит без прихожан.

Схождения Благодатного огня православные верующие ожидают накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. За всю историю никому не удалось раскрыть тайну чуда схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки.

Поездку на Святую землю организует фонд Андрея Первозванного в рамках программы "Просите мира Иерусалиму", которая реализуется с 2003 года. Впервые в истории современной России Благодатный огонь был доставлен в Москву в 1992 году.