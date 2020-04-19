Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Светлым Христовым Воскресением и отметил вклад Русской православной церкви (РПЦ) в дело укрепления мира и согласия в обществе. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"На протяжении многих веков Русская православная церковь является для верующих надежной опорой, ориентиром, помогает найти ответы на сложные вопросы, призывает к добродетели. И сегодня под Вашим предстоятельством РПЦ ведет неустанную подвижническую деятельность, многое делает для укрепления мира и согласия в обществе. Искреннего уважения заслуживает ее активная просветительская и благотворительная работа", - заявил глава правительства.

Мишустин также пожелал патриарху Кириллу здоровья и успехов в труде на благо России и Русской православной церкви. "Пусть свет Христова Воскресения озарит Ваши добрые дела и начинания", - говорится в поздравительном послании.