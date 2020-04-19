Сотни человек приняли участие в пасхальном богослужении в Софии

СОФИЯ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Несколько сотен человек приняли участие в праздничном пасхальном богослужении, которое провел Патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит. Как сообщает корр. ТАСС, впервые в истории Болгарской православной церкви (БПЦ) из-за пандемии коронавируса праздничная служба прошла на открытом воздухе, на площади перед собором Александра Невского.

"Сегодня, в день Христова Воскресения, смерть обессилена, так как столкнулась с тем, кого не может победить и пленить. Сегодня вместе со всем миром и мы проходим через тяжкое испытание пандемией и вместе скорбим о всех жертвах, которые человечество принесло в борьбе с невидимым противником, - сказал патриарх в пасхальном послании. - Мы молимся за тех, кто борется с коварной заразой, и особенно за врачей и медицинских работников, за всех тех, кто принимает на себя тяжелый удар в битве за жизнь".

Патриарх подчеркнул, что в светлый день Христова Воскресения церковь "ясно заявляет перед всем миром и исповедует торжество жизни".

Праздничное богослужение прошло с соблюдением мер предосторожности в связи с пандемией. Все прихожане, которые, несмотря на многочисленные просьбы властей отмечать Пасху дома, в праздничную ночь пришли на площадь перед главным храмом страны, носили защитные маски, а полиция внимательно следила за тем, чтобы расстояние между людьми было не менее полутора метров. Ограничительные меры не помешали собравшимся с восторгом встретить слова патриарха "Христос Воскресе".

Праздничные богослужения прошли во всех болгарских храмах. Впервые за несколько лет БПЦ не отправила делегацию в Израиль за Благодатным огнем. Во время праздничной службы использовался огонь, который хранился в болгарских храмах с прошлого года.