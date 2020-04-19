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Борьба с природными пожарами в России

Площадь лесных пожаров в России превысила 24,7 тыс. га

Как сообщили в Авиалесоохране, на 19 апреля на территории страны действовало 45 лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Возгорания в лесах регионов РФ распространились на площади, превышающей 24,7 тыс. га. В Забайкалье зарегистрированы 14 пожаров на землях лесного фонда на площади 20 325 га, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны в субботу.

"На 00:00 мск 19 апреля на территории Российской Федерации действовало 45 лесных пожаров на площади 24 774 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в распространенном пресс-релизе.

Пожары на площади более 20,3 тыс. га тушат в Забайкальском крае. Возгорания в лесах также зарегистрированы в Хабаровском крае, Республике Бурятия, Еврейской автономной области, Приамурье и Карачаево-Черкесской Республике, Республике Алтай и Тюменской и Омской областях.

На тушении задействовано 2 655 человек, 533 единицы техники, на мониторинге и на тушении находятся более 20 самолетов. В Забайкалье работают также парашютисты-десантники.

Пожароопасный сезон открыт в 63 субъектах Российской Федерации, особый противопожарный режим ввели в 45 из них. Режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами действует на всей территории Забайкальского края, в одном районе Краснодарского края и в одном районе Амурской области.

Теги
РоссияБорьба с природными пожарами в России
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