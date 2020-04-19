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В Приморье бизнесмены передали медикам средства индивидуальной защиты

Медицинские работники получили маски, очки и комбинезоны
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© Александр Рюмин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Предприниматели Приморского края передали работникам больниц и скорой помощи более 600 тыс. средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок, комбинезонов защиты и партию защитных очков. Об этом сообщает сайт правительства региона.

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"Запас обмундирования докторов Приморья существенно пополнился. Маски, защитные очки и костюмы медики получили в подарок от социально активного бизнеса. Груз распределили по пяти больницам, часть передана службе скорой медицинской помощи Владивостока. В общей сложности медицинские работники получили более 600 тыс. всевозможных средств индивидуальной защиты", - сообщается на сайте регионального правительства.

В министерстве здравоохранения Приморья отмечают, что сегодня медики обеспечены средствами индивидуальной защиты персонала и кожными антисептиками, однако любая помощь в непростой эпидемической ситуации важна.

В Приморье официально подтверждено 67 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Четыре пациента выздоровели, два случая закончились летальным исходом.

Теги
РоссияПриморский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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