В Южной Корее за сутки восемь человек заразились коронавирусом

ТАСС, 19 апреля. Число случаев заражения коронавирусом нового вида в Южной Корее за сутки увеличилось на восемь и, таким образом, возросло до 10 661. Об этом сообщил в воскресенье Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Как отмечается в заявлении, два пациента умерли от заболеваний, вызываемых коронавирусом. Ранее ведомство проинформировало о 10 653 случаях инфицирования и 232 умерших.

В Сеуле и городе Тэгу, с которого началась масштабная вспышка заболевания в стране, зафиксировано по два случая заражения.

По сведениям южнокорейских врачей, из больниц за сутки выписаны 105 выздоровевших пациентов. Всего с начала распространения инфекции в Южной Корее излечились 8 042 человека.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран, а Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 2,2 млн человек, зафиксировано более 150 тысяч летальных исходов.