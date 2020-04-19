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Пандемия коронавируса нового типа

Мэр итальянского города Верделло поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Фабио Моссале отметил, что работа российских специалистов очень профессиональна и эффективна

БЕРГАМО /Италия/, 19 апреля. /ТАСС/. Мэр города Верделло североитальянской провинции Бергамо Фабио Моссале выразил благодарность российским военным специалистам за помощь в проведении дезинфекционной обработки пансионатов для пожилых. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.

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"Работа ваших специалистов очень профессиональна и эффективна. <...> Мы видим, что в предыдущем доме инвалидов после проведенной дезинфекции значительно улучшилась ситуация, заболеваемость снизилась", - сказал Моссале, обращаясь к российским военнослужащим. Его цитирует военное ведомство РФ.

По данным министерства, российские специалисты совместно с коллегами из подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в городах Серина и Верделло.

Всего российские военные эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ Минобороны РФ совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 62 населенных пунктах области Ломбардия, где находится Бергамо. Обработано 68 зданий и сооружений, более 600 тыс. кв. м внутренних помещений и более 80 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием.

Помощь Италии

С 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили в страну около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса районе на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.

В Италии, по последним данным, зарегистрировано 175 925 случаев заражения, почти 45 тыс. человек вылечились. Число умерших превысило 23 тыс., в том числе 12 тыс. летальных исходов зафиксировано в Ломбардии, где сохраняется локальный эпицентр пандемии.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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