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Пандемия коронавируса нового типа

Вирусолог объяснил низкую летальность от COVID-19 в России

Как отметил Александр Лукашев, это связано с хорошей подготовкой отечественных медучреждений и выявлением большого количества пациентов с легкой формой заболевания
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© Денис Гришкин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ТАСС

ТАСС, 19 апреля. Низкие показатели летальности в России от заболевания, вызываемого новой коронавирусной инфекцией, объясняются выявлением большого количества пациентов с легкой формой COVID-19, а также хорошей подготовкой медицинских учреждений к принятию пациентов. Соответствующее мнение в субботу газете "Известия" изложил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

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"Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса. Поэтому здесь у нас очевидный успех", - приводит издание слова вирусолога.

Издание также отмечает, что инфекционисты и вирусологи призывают не бояться высоких показателей заболеваемости в связи с тем, что в статистику включены и бессимптомные вирусоносители. Так, Лукашев указал, что, вероятно, "большее значение для нас имеет статистика тяжелых случаев и летальных исходов".

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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