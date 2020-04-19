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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Китая за сутки выявили 16 заразившихся коронавирусом

Ни один человек не умер

ТАСС, 19 апреля. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Китае возросло на 16, девять из них были завезены в страну из-за рубежа. Никто за последние сутки не умер от вызванного новой коронавирусной инфекцией заболевания, информировал в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Число заболевших с декабря 2019 года составило 82 735. В последнее время на территории КНР мало местных случаев заражения, за минувшие сутки их выявлено семь. Большинство инфицированных прибывают из-за рубежа. Всего в Китае зафиксированы 1 575 зараженных, приехавших из-за границы, из них 728 уже выздоровели.

По мере улучшения эпидемиологической ситуации в стране активизируется экономическая деятельность. Однако власти сохраняют строгие меры безопасности, по-прежнему действуют особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах в условиях пандемии. Национальная статистика продолжает учитывать носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания. На текущий момент таких лиц в Китае насчитывается 999, за минувшие сутки зарегистрировано 44 случая.

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 8,6 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 48 человек с подозрением на коронавирус, помещенных на карантин. По данным врачей, у 85 пациентов заболевание протекает в тяжелой форме.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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