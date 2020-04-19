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Пандемия коронавируса нового типа

В Новосибирской области число инфицированных превысило 100 человек

За сутки в регионе коронавирусом заразились 20 взрослых и двое детей

НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. За сутки в Новосибирской области выявили 22 человека, инфицированных коронавирусом, среди них - два ребенка. Таким образом, число заболевших в регионе увеличилось до 108. Об этом сообщил областной оперативный штаб в воскресенье.

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"За пределы региона выезжал только один человек. Он вернулся из Москвы, находился под медицинским наблюдением. Клинических проявлений инфекции у него нет. Десять человек контактировали с уже выявленными пациентами. Одиннадцать никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали", - говорится в сообщении.

Из 108 инфицированных 16 человек выздоровели, трое умерли. К списку районов, в которых выявили коронавирусную инфекцию, добавились Колыванский и Здвинский. В детской больнице №3 находятся 32 ребенка с подозрением на COVID-19. В их числе трое детей с подтвержденным диагнозом. В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 19 апреля госпитализированы 165 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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