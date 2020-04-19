В Хакасии число заразившихся выросло в полтора раза

НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Заражение коронавирусной инфекцией нового типа подтвердилось еще у 22 жителей Хакасии. Таким образом, число инфицированных выросло в полтора раза - с 46 до 68 человек. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов на своей странице в Instagram .

"В Хакасии за последние сутки подтвердились еще 22 случая заражения COVID-19. Заболевшие - жители Белого Яра и Абакана. Пациенты госпитализированы, их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На сегодня в регионе зарегистрировано 68 подтвержденных случаев заболевания, 3 человека выздоровели. По последним данным, на карантине находится 891 человек, из них 832 - дома, 21 - в обсервации, 38 - в больнице.

С недавнего времени в Хакасии делают исследование анализов на наличие заболевания новой коронавирусной инфекцией. Теперь их не нужно направлять в Новосибирск, что позволяет ускорить процедуру получения результата.