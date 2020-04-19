Общая сумма штрафов за нарушение режима самоизоляции на Сахалине достигла 1,5 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Нарушители режима самоизоляции на Сахалине заплатят штрафы на общую сумму 1,5 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов уже выявили 169 нарушителей режима, сообщили в воскресенье в правительстве Сахалинской области.

"На Сахалине нарушители режима изоляции заплатят штрафы на общую сумму 1,5 млн рублей. Всего правоохранители и контролирующие органы выявили в районах островного региона 169 человек, которые вопреки предписаниям Роспотребнадзора не находились дома", - говорится в сообщении.

Больше всего нарушителей выявлено в Южно-Сахалинске. Также режим изоляции не соблюдали жители Холмского и Корсаковского районов. За несоблюдение обязательного двухнедельного карантина граждане должны заплатить от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностные лица - от 50 тыс. до 150 тыс., юридические лица - от 200 тыс. до 500 тыс. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Жителю города Ноглики грозит лишение свободы, из-за его действий коронавирусной инфекцией могли заразиться два человека.

В Сахалинской области проводится многоступенчатый контроль за всеми заболевшими, пациентами с подозрением на инфекцию, а также за людьми, которые с ними контактировали. Всего по состоянию на 19 апреля в регионе зафиксировано 19 случаев инфицирования коронавирусом, десять человек уже выздоровели, на лечении остаются девять пациентов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По состоянию на 18 апреля в мире было зарегистрировано более 2,2 млн инфицированных и свыше 150 тыс. умерших. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.