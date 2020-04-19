В Бурятии запретили массовое посещение кладбищ

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Запрет на массовое посещение кладбищ введен в Бурятии решением республиканского оперативного штаба по решению вопросов предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в воскресенье на официальном портале Республики Бурятия.

"Решением республиканского оперативного штаба по решению вопросов в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Бурятии будет закрыт доступ на кладбища для массового посещения", - говорится в сообщении.

Региональные власти подчеркивают, что режим ограничительных мер будет действовать также в Родительский день и Радоницу.

По состоянию на 19 апреля 2020 года число заболевших коронавирусной инфекцией в Бурятии достигло 120 человек.