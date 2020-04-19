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Пандемия коронавируса нового типа

Отделение детской онкологии в больнице Перми закрыли на карантин

У одного из пациентов подтвердили заражение коронавирусом

ПЕРМЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Отделение детской онкологии и гематологии Пермской краевой детской клинической больницы, расположенной в Индустриальном районе города, закрыли на карантин из-за коронавируса у одного из пациентов. Прием и выписка больных приостановлена, сообщили в воскресенье региональные власти в официальном Telegram-канале, посвященном борьбе с COVID-19.

"По предписанию главного санитарного врача Пермского края приостановлен прием и выписка пациентов отделения детской онкологии и гематологии Краевой детской клинической больницы, расположенного на Баумана, 22. Так как коронавирусная инфекция была подтверждена у одного из пациентов", - говорится в сообщении.

На утро воскресенья в Пермском крае зарегистрировано 170 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 122 пациента проходят лечение в специализированных медучреждениях, 18 человек изолированы на дому под наблюдением врачей, у них нет клинических проявлений заболевания. 27 человек выздоровели и были выписаны из больниц, трое умерли.

Ранее в Пермском крае на карантин уже закрывали два отделения краевой инфекционной больницы из-за обнаружения коронавируса у более чем десяти ее сотрудников, а также отделение медсанчасти №133, это лечебное учреждение подведомственно Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА).

Теги
РоссияПермский крайПандемия коронавируса нового типа
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