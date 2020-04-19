У пассажира поезда Москва - Симферополь подтвердился коронавирус

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Пассажир поезда Москва - Симферополь был доставлен с высокой температурой в инфекционную больницу по прибытии в Крым, тест подтвердил у него заражение коронавирусом. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.

За сутки в республике зарегистрировали два новых случая заражения, в том числе один контактный в семье. "Второй выявлен при поступлении информации в межрегиональное управление Роспотребнадзора... о пассажире с температурой в пути следования поезда Москва - Симферополь. Пассажир госпитализирован в инфекционный стационар, проведен комплекс противоэпидемических мероприятий", - написал Аксенов.

Он отметил, что все контактировавшие с заразившимся в поезде находятся под меднаблюдением, проводится лабораторное обследование. "Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них - завозные из-за границы, восемь - из субъектов РФ, 17 случаев - местные", - уточнил Аксенов.

Продажа билетов на поезда в Крым и обратно ограничена так, чтобы в купе ехало не более двух человек, а в одном отсеке плацкарта - не более трех. Каждые два часа в пути следования проводится санитарная обработка, к рейсам не допускаются сотрудники с признаками респираторных заболеваний, а в случае ухудшения самочувствия пассажиров на пути следования на ближайшую станцию вызывают медиков.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 1 809 человек: дома - 1 567, в стационарах - 74, в обсерваторах - 168. Выписано 22 человека. Состояние заразившихся удовлетворительное. Первый заразившийся в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.