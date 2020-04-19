{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

У пассажира поезда Москва - Симферополь подтвердился коронавирус

Все контактировавшие с ним находятся под меднаблюдением

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Пассажир поезда Москва - Симферополь был доставлен с высокой температурой в инфекционную больницу по прибытии в Крым, тест подтвердил у него заражение коронавирусом. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.

За сутки в республике зарегистрировали два новых случая заражения, в том числе один контактный в семье. "Второй выявлен при поступлении информации в межрегиональное управление Роспотребнадзора... о пассажире с температурой в пути следования поезда Москва - Симферополь. Пассажир госпитализирован в инфекционный стационар, проведен комплекс противоэпидемических мероприятий", - написал Аксенов.

Он отметил, что все контактировавшие с заразившимся в поезде находятся под меднаблюдением, проводится лабораторное обследование. "Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них - завозные из-за границы, восемь - из субъектов РФ, 17 случаев - местные", - уточнил Аксенов.

Продажа билетов на поезда в Крым и обратно ограничена так, чтобы в купе ехало не более двух человек, а в одном отсеке плацкарта - не более трех. Каждые два часа в пути следования проводится санитарная обработка, к рейсам не допускаются сотрудники с признаками респираторных заболеваний, а в случае ухудшения самочувствия пассажиров на пути следования на ближайшую станцию вызывают медиков.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 1 809 человек: дома - 1 567, в стационарах - 74, в обсерваторах - 168. Выписано 22 человека. Состояние заразившихся удовлетворительное. Первый заразившийся в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки превысило 6 тыс.
Общее число случаев заражения коронавирусом по России преодолело отметку в 42,8 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС