Более 120 россиян доставлены в Приморье вывозным рейсом из Японии

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Более 120 граждан России в воскресенье доставлены во Владивосток вывозным рейсом из Токио. О прибытии рейса HZ 5481 авиакомпании "Аврора" в 17:55 (10:55 мск) сообщается на табло Международного аэропорта Владивосток.

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"Рейс HZ 5481 в 17:55 прибыл", - говорится на табло аэропорта.

Ранее посольство РФ в Японии сообщило, что 19 апреля 123 гражданина России (большинство из них - жители Приморского края) вылетели на родину из Японии вывозным рейсом авиакомпании "Аврора" Токио - Владивосток.

Как уточнили в авиакомпании, вывозным рейсом воспользовались жители Приморья, Хабаровского края, Магаданской области, Якутии, Амурской области и Забайкалья.