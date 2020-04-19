Около 40 малоимущих семей Ингушетии получили семена кукурузы и картофель на посадку

МАГАС, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Ингушетии раздали малоимущим семьям Малгобекского района 250 кг семян кукурузы и 3 тонны картофеля для посадки на участках, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

"Около 40 малоимущим семьям трех сельских поселений Малгобекского района раздали 3 тонны посевного семенного картофеля и 250 килограмм элитных семян кукурузы для посадки в период самоизоляции. Люди смогут полученный урожай либо оставить себе, либо реализовать по своему усмотрению", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что перед этим были сформированы списки семей, у которых есть небольшие участки под огороды. "Раздача семян произведена в рамках поручения главы республики Минсельхозу Ингушетии для развития личных подсобных хозяйств на территории Малгобекского района", - добавили в пресс-службе.

В начале апреля Ассоциация фермеров Ингушетии раздала более 6 тонн картофеля на посадку 70 малоимущим и многодетным семьям республики.