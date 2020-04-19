В Калининградской области оцифровали более 16 тыс. документов ветеранов

ТАСС, 19 апреля. Более 16 тыс. личных карточек, писем и фотографий участников Великой Отечественной войны оцифровано в Калининградской области, сообщила в воскресенье пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) по Балтийскому флоту.

"В Калининградской области пункты по сбору сведений о фронтовиках в рамках уникального проекта Минобороны России "Дорога памяти" подготовили и передали для оцифровки уже свыше 16 тысяч личных карточек, писем и фотографий участников Великой Отечественной войны. Пункты оцифровки развернуты в Доме офицеров Балтийского флота, областном военном комиссариате Калининградской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях соблюдения режима самоизоляции работники пунктов сбора продолжают консультировать граждан дистанционно.

В пресс-службе уточнили, что все собранные материалы "войдут в мультимедийную галерею "Дорога памяти", включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных сил, впервые демонстрируемые широкой общественности".

"Дорога памяти" - общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде памятника с именами и портретами героев войны на территории парка "Патриот", где строится главный храм Вооруженных сил России.