{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Рогозин подтвердил, что генконструктор РКК "Энергия" заразился коронавирусом

Речь идет о Евгении Микрине

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскомоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что у замгендиректора - генконструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгения Микрина обнаружили коронавирус.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, перенесет заболевание спокойно ", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Глава Роскосмоса отметил, что недавно общался по телефону с Микриным и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что коронавирусной инфекцией заразился в том числе заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин, он сейчас находится на самоизоляции дома, так как клинических симптомов заболевания у него нет.

В пятницу в госкорпорации сообщили ТАСС, что число заразившихся в Роскосмосе коронавирусной инфекцией за несколько дней выросло с 30 до 42 человек, два работника с подтвержденным коронавирусом умерли.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В ВОЗ сообщили о росте числа зараженных коронавирусом за сутки в мире более чем на 81 тыс.
Количество подтвержденных летальных исходов увеличилось за сутки более чем на 6 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС