Рогозин подтвердил, что генконструктор РКК "Энергия" заразился коронавирусом

"Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, перенесет заболевание спокойно ", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Глава Роскосмоса отметил, что недавно общался по телефону с Микриным и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что коронавирусной инфекцией заразился в том числе заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин, он сейчас находится на самоизоляции дома, так как клинических симптомов заболевания у него нет.

В пятницу в госкорпорации сообщили ТАСС, что число заразившихся в Роскосмосе коронавирусной инфекцией за несколько дней выросло с 30 до 42 человек, два работника с подтвержденным коронавирусом умерли.