{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Эрдоган и Трамп договорились продолжить сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Число инфицированных новым коронавирусом в Турции превысило 86 тыс., в США заразились более 735 тыс. человек

АНКАРА, 19 апреля. /ТАСС/. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в воскресенье телефонные переговоры, в ходе которых договорились продолжить сотрудничество против угрозы, которую представляет пандемия COVID-19.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В ходе переговоров обсуждались двусторонние вопросы, а также региональные события. Оба лидера согласились с необходимостью продолжать тесное сотрудничество против угрозы, которую эпидемия коронавируса представляет для общественного здравоохранения и экономики", - отмечается в коммюнике администрации турецкого лидера.

Число инфицированных новым коронавирусом в Турции превысило 86 тыс., умерли 2 017 пациентов. По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксированы более 735 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 39 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В ВОЗ сообщили о росте числа зараженных коронавирусом за сутки в мире более чем на 81 тыс.
Количество подтвержденных летальных исходов увеличилось за сутки более чем на 6 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС