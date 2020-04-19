Эрдоган и Трамп договорились продолжить сотрудничество в борьбе с коронавирусом

АНКАРА, 19 апреля. /ТАСС/. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в воскресенье телефонные переговоры, в ходе которых договорились продолжить сотрудничество против угрозы, которую представляет пандемия COVID-19.

"В ходе переговоров обсуждались двусторонние вопросы, а также региональные события. Оба лидера согласились с необходимостью продолжать тесное сотрудничество против угрозы, которую эпидемия коронавируса представляет для общественного здравоохранения и экономики", - отмечается в коммюнике администрации турецкого лидера.

Число инфицированных новым коронавирусом в Турции превысило 86 тыс., умерли 2 017 пациентов. По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксированы более 735 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 39 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.