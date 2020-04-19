Немецкий министр призвал Китай к открытости в вопросе о происхождении коронавируса

ТАСС, 19 апреля. Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер считает, что власти КНР должны открыто предоставлять информацию о новом коронавирусе, в том числе о его происхождении. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke .

"Китай должен показать полную открытость в условиях этого мирового кризиса, особенно в вопросе происхождения вируса", - сказал Мюллер. Он добавил, что власти КНР должны прояснить появляющиеся сообщения об искусственном возникновении вируса.

Мюллер также раскритиковал действия китайских властей по борьбе с пандемией. "Китаю следовало раньше включиться в обмен информацией с мировым сообществом по ситуации с коронавирусом в Ухане", - утверждал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии. Трампу был задан вопрос о якобы имевшей место утечке вируса из лаборатории близ Уханя. Трамп на это ответил, что "произошло много странных вещей", поэтому необходимо выяснить, где возник вирус.

Госсекретарь США Майкл Помпео до этого заявил, что рассчитывает на то, что китайские власти допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению ряда американских СМИ, якобы мог начать распространяться новый коронавирус.

В четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию телеканала Fox News о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Журналисты Fox News выступили с данным утверждением в среду со ссылкой на неназванные источники. В публикации отмечалось, что вирус якобы передался одному из сотрудников лаборатории от летучей мыши. Этот сотрудник, согласно приведенной версии, позже заразил жителей Уханя. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что версию о распространении коронавируса из лаборатории в Ухане наряду с другими проверяет разведка США.