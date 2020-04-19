Швейцария высказалась в поддержку ведущей роли ВОЗ в борьбе с пандемией

ЖЕНЕВА, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Швейцарии считают, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должна принадлежать ключевая роль в координации борьбы с пандемией коронавируса. Эту позицию изложил в воскресенье на совещании министров здравоохранения стран - членов Группы двадцати (G20) глава швейцарского МВД Ален Берсе. Совещание проходило в режиме видеоконференции.

Швейцария, не входящая в "Большую двадцатку", участвует в ее работе по приглашению председательствующей в этом году в G20 Саудовской Аравии. Как отмечает правительство страны на официальном сайте, на совещании "в центре дискуссии была чрезвычайная санитарная ситуация в момент пандемии". "Страны G20 и Швейцария подчеркнули важность объединения усилий в борьбе против болезни. В этом контексте Швейцария подтверждает центральную роль Всемирной организации здравоохранения в противодействии [коронавирусу] и координации международного реагирования на пандемию", - говорится в сообщении.

"Борьба против заболевания COVID-19 требует международной солидарности и глобального ответа. С этой угрозой можно справиться только совместными действиями", - заявил в своем выступлении Берсе, в ведении которого находятся вопросы швейцарского здравоохранения.

По его словам, сотрудничество между странами имеет исключительно важное значение для улучшения реагирования на санитарные риски, а также для создания вакцины и производства лекарств и медицинских материалов, включая защитные маски. Координация необходима также для смягчения экономических последствий пандемии. В Берне считают, что системы здравоохранения должны "быть прочными и гарантировать в чрезвычайных ситуациях универсальный санитарный охват, чтобы все пациенты имели доступ к лечению, в котором нуждаются".