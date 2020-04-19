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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав Белоруссии прогнозирует снижение заболеваемости COVID-19 через месяц

Согласно информации Минздрава, по состоянию на 17 апреля в республике были зарегистрированы 4 779 инфицированных

МИНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова прогнозирует снижение заболеваемости COVID-19 в республике через три-четыре недели. Такое мнение она высказала в воскресенье в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ.

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"Ситуация управляемая. Снижение заболеваемости респираторными инфекциями по всем регионам Беларуси дает нам основания предполагать, что и заболеваемость коронавирусной инфекцией через три-четыре недели стабилизируется либо начнет снижаться", - сказала Жукова, напомнив, что коронавирус относится к группе вирусов, которые вызывают респираторные инфекции.

По ее словам, в республике проводится большая работа для локализации очагов COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа). "Каждый случай коронавирусной инфекции рассматривается как очаг, и в обязательном порядке ведется поиск контактов. Таким образом мы прерываем цепочку распространения вируса. Это обязательное условие для сдерживания эпидпроцесса", - подчеркнула она.

Согласно информации Минздрава, по состоянию на 17 апреля в республике были зарегистрированы 4 779 инфицированных, общее число заразившихся к 18 и 19 апреля ведомство не озвучило, при этом к 19 апреля умерли 47 пациентов. В Белоруссии карантин из-за коронавируса не введен, идет подготовка к параду по случаю Дня Победы. 17 апреля Лукашенко заявил, что считает необходимым начинать учебный процесс в школах со следующей недели. Министр здравоохранения Владимир Караник заявлял, что пик эпидемии COVID-19 в Белоруссии прогнозируется в конце апреля - начале мая. 11 апреля Всемирная организация здравоохранения посоветовала Белоруссии готовиться к худшим сценариям распространения коронавируса.

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БелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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