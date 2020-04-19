В Петербурге 46 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

"В отделениях реанимации <...> пациентов с диагнозом COVID-19 46 человек, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал Лисовец. Он добавил, что часть пациентов с легким течением заболевания проходят лечение на дому - таких в городе сейчас 370 человек.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Сорок шесть пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов РФ с наибольшим числом заразившихся, находятся в реанимации. При этом часть пациентов с легкой формой заболевания, вызванного вирусом, начали лечить на дому, сообщил в воскресенье председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "78".

Вместе с тем последние дни в городе наблюдается ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом. Максимальным с начала пандемии стал прирост в 424 новых случая за сутки. "Скачок был связан с тем, что одномоментно были зарегистрированы пациенты, которые находились в Национальном медицинском исследовательском центре им. Вредена. Вчера было зарегистрировано 114 случаев и, по предварительной информации, на завтрашний день количество новых случаев будет около сотни", - отметил председатель комитета.

По словам Лисовца, ориентируясь на ситуацию в Москве, власти готовы к тому, что в Петербурге ежедневно будут регистрироваться 300-400 новых случаев заражения, но большинство из них будут протекать в легкой форме. "У нас более 37 тыс. коек в городе развернуто, это койки и федеральных медицинских организаций, и частных медицинских организаций, сейчас развернуто уже более 4 тыс. коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией и с пневмонией, пока места есть. На следующей неделе у нас будут введены на прием пациентов Александровская больница, работа ведется по Мариинской больнице, резерв коек есть при том темпе нарастания, который мы наблюдаем сейчас", - отметил глава комздрава.

По последним данным, в Петербурге выявлено 1 760 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Всего в городе выздоровели после заражения коронавирусом 245 человек, умерли восемь.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.