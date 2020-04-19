Глава Молдавии поблагодарил РФ за доставку из Китая помощи для борьбы с коронавирусом

КИШИНЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил руководство Российской Федерации за доставку из Китая медицинской помощи для борьбы с коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал на состоявшейся в воскресенье церемонии встречи в аэропорту Кишинева самолета Ан-124 военно-транспортной авиации России, который прилетел с грузом медикаментов и оборудования из Шанхая.

"Мы сможем справиться с поразившей мир пандемией коронавируса, если будем помогать друг другу. Хочу поблагодарить руководство России за то, что откликнулось на нашу просьбу и безвозмездно предоставило грузовой самолет для доставки важного для нас груза от наших друзей из Китая", - сказал Додон. По его словам, это тест-системы для выявления коронавируса, респираторы, перчатки, защитные экраны и другие необходимые для страны медикаменты и оборудование, часть из которого - гуманитарная помощь Китая, а другая приобретена молдавским правительством, представителями бизнеса. Президент Молдавии напомнил, что ранее в республику уже поступили партии медицинской помощи в виде тест-систем, медикаментов и оборудования из России и Китая, он поблагодарил обе страны за помощь в кризисный период.

"Мы надеемся, что наша помощь поможет дружественному, братскому молдавскому народу поскорее выйти из этой сложной ситуации, с которой столкнулся весь мир, - борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Особо хочу поблагодарить экипаж самолета, который совершил тяжелый и длительный перелет", - отметил со своей стороны на церемонии посол РФ в Молдавии Олег Васнецов.

В Молдавии в воскресенье число заразившихся коронавирусом увеличилось до 2 472 (за сутки выросло на 145), из которых 457 вылечились, 67 умерли. В связи с пандемией в стране введен режим чрезвычайного положения, который действует по 15 мая, четыре населенных пункта заблокированы полицией в связи с объявленным там полным карантином.