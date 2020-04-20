{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия отмечает день донора на фоне необходимости в крови вылечившихся от коронавируса

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Национальный день донора в 14-й раз отметят в понедельник в России. При этом особую важность этой дате в 2020 году придает необходимость в плазме людей, которые вылечились от коронавируса. Переболевшие COVID-19 доноры могут помочь заразившимся благодаря антителам, которые содержатся в их крови.

На данный момент в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361.

Жизнь течет по венам

День донора в России был учрежден в 2007 году в память о первом успешном переливании крови в стране - 20 апреля (8 апреля по старому стилю) 1832 года акушер Андрей Вольф таким образом спас женщину, у которой во время родов началось сильное кровотечение.

В России также отмечается Всемирный день донора крови, который приходится на 14 июня. Он проводится с 2005 года Всемирной организацией здравоохранения, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной федерацией организаций доноров крови и Международным обществом по переливанию крови.

Ежегодно в переливании крови в РФ нуждаются около 1,5 млн человек. По последним опубликованным данным портала службы крови "Я донор!", в 2018 году общее число доноров в стране превысило 1 млн 283 тыс. человек, было выполнено 2,5 млн донаций. 96,5% доноров сдали кровь бесплатно.

Донором может стать практически любой здоровый гражданин РФ в возрасте от 18 до 65 лет, имеющий вес не менее 50 кг. Кроме того, сдать кровь может иностранец, проживающий в России не менее года. Граждане, сдающие кровь и ее компоненты многократно и регулярно на безвозмездной основе, награждаются знаком "Почетный донор России".

Доноры спасут от коронавируса

По данным московского Клинического комитета по COVID-19, переливание донорской плазмы крови с антителами на новую коронавирусную инфекцию (COVREC) является одним из наиболее перспективных и многообещающих методов лечения коронавируса нового типа в условиях отсутствия специфической вакцины. Донорами такой плазмы могут стать люди, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, поскольку у них выработался иммунитет к заболеванию. Они также не должны иметь противопоказания к донорству крови и ее компонентов.

В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин принял решение стимулировать донорство и установил выплаты для тех, кто уже переболел коронавирусом. 1250 рублей доплатят за каждые 150 мл плазмы, 5 тысяч рублей - за 600 мл.

"Постановление правительства Москвы по данному вопросу 19 апреля 2020 года подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Поддержка донорства в России

Минздрав РФ с 2008 года реализует программу развития массового добровольного донорства. В ее рамках была модернизирована служба крови, станции переливания оснащены современным оборудованием, создана единая донорская база данных.

В первую субботу августа проходит всероссийская "Суббота доноров", которая впервые состоялась в 2009 году. Служба крови организует выездные акции в учреждения, предприятия, компании и вузы. Помощь в сборе донорской крови ей оказывают общественные, благотворительные, волонтерские организации.

В 2012 году был принят федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов", закрепивший меры социальной поддержки безвозмездных доноров. Им предоставляются два дня отдыха, один из которых приходится на день сдачи, с сохранением среднего заработка по месту работы, бесплатное питание в день сдачи крови.

Почетные доноры могут получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время и внеочередное лечение. Раз в год им выплачиваются деньги. В 2020 году эта сумма составляет 14 570,36 рублей.

Донорство сейчас

Несмотря на введенный в связи с пандемией режим самоизоляции, медицинские организации России имеют достаточные запасы донорской крови и ее компонентов для покрытия текущей потребности, сообщают в Минздраве. При этом ведомство призывает постоянных доноров продолжать сдачу крови, а желающих присоединиться к процедуре впервые - подождать более благоприятной эпидемической обстановки.

Кроме того, в России действует акция "Оставайся донором", целью которой является призыв к людям, являющимся опытными донорами, продолжать сдавать кровь.

Также 20-26 апреля пройдет всероссийская донорская акция "Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор", направленная на популяризацию донорства крови и ее компонентов. Организатором выступает всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" в партнерстве с Минздравом, Национальным фондом развития здравоохранения и Координационным центром по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате.

Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Guardian: британский гитарист, игравший с Дэвидом Боуи, умер после заражения коронавирусом
Мэттью Селигмен участвовал в выступлении Боуи на благотворительном концерте Live Aid, состоявшемся в июле 1985 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС