Россия отмечает день донора на фоне необходимости в крови вылечившихся от коронавируса

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Национальный день донора в 14-й раз отметят в понедельник в России. При этом особую важность этой дате в 2020 году придает необходимость в плазме людей, которые вылечились от коронавируса. Переболевшие COVID-19 доноры могут помочь заразившимся благодаря антителам, которые содержатся в их крови.

На данный момент в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361.

Жизнь течет по венам

День донора в России был учрежден в 2007 году в память о первом успешном переливании крови в стране - 20 апреля (8 апреля по старому стилю) 1832 года акушер Андрей Вольф таким образом спас женщину, у которой во время родов началось сильное кровотечение.

В России также отмечается Всемирный день донора крови, который приходится на 14 июня. Он проводится с 2005 года Всемирной организацией здравоохранения, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной федерацией организаций доноров крови и Международным обществом по переливанию крови.

Ежегодно в переливании крови в РФ нуждаются около 1,5 млн человек. По последним опубликованным данным портала службы крови "Я донор!", в 2018 году общее число доноров в стране превысило 1 млн 283 тыс. человек, было выполнено 2,5 млн донаций. 96,5% доноров сдали кровь бесплатно.

Донором может стать практически любой здоровый гражданин РФ в возрасте от 18 до 65 лет, имеющий вес не менее 50 кг. Кроме того, сдать кровь может иностранец, проживающий в России не менее года. Граждане, сдающие кровь и ее компоненты многократно и регулярно на безвозмездной основе, награждаются знаком "Почетный донор России".

Доноры спасут от коронавируса

По данным московского Клинического комитета по COVID-19, переливание донорской плазмы крови с антителами на новую коронавирусную инфекцию (COVREC) является одним из наиболее перспективных и многообещающих методов лечения коронавируса нового типа в условиях отсутствия специфической вакцины. Донорами такой плазмы могут стать люди, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, поскольку у них выработался иммунитет к заболеванию. Они также не должны иметь противопоказания к донорству крови и ее компонентов.

В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин принял решение стимулировать донорство и установил выплаты для тех, кто уже переболел коронавирусом. 1250 рублей доплатят за каждые 150 мл плазмы, 5 тысяч рублей - за 600 мл.

"Постановление правительства Москвы по данному вопросу 19 апреля 2020 года подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Поддержка донорства в России

Минздрав РФ с 2008 года реализует программу развития массового добровольного донорства. В ее рамках была модернизирована служба крови, станции переливания оснащены современным оборудованием, создана единая донорская база данных.

В первую субботу августа проходит всероссийская "Суббота доноров", которая впервые состоялась в 2009 году. Служба крови организует выездные акции в учреждения, предприятия, компании и вузы. Помощь в сборе донорской крови ей оказывают общественные, благотворительные, волонтерские организации.

В 2012 году был принят федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов", закрепивший меры социальной поддержки безвозмездных доноров. Им предоставляются два дня отдыха, один из которых приходится на день сдачи, с сохранением среднего заработка по месту работы, бесплатное питание в день сдачи крови.

Почетные доноры могут получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время и внеочередное лечение. Раз в год им выплачиваются деньги. В 2020 году эта сумма составляет 14 570,36 рублей.

Донорство сейчас

Несмотря на введенный в связи с пандемией режим самоизоляции, медицинские организации России имеют достаточные запасы донорской крови и ее компонентов для покрытия текущей потребности, сообщают в Минздраве. При этом ведомство призывает постоянных доноров продолжать сдачу крови, а желающих присоединиться к процедуре впервые - подождать более благоприятной эпидемической обстановки.

Кроме того, в России действует акция "Оставайся донором", целью которой является призыв к людям, являющимся опытными донорами, продолжать сдавать кровь.

Также 20-26 апреля пройдет всероссийская донорская акция "Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор", направленная на популяризацию донорства крови и ее компонентов. Организатором выступает всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" в партнерстве с Минздравом, Национальным фондом развития здравоохранения и Координационным центром по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате.