Норвегия вновь открывает детские сады, закрывшиеся в марте из-за коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 20 апреля. /ТАСС/. Детские сады в Норвегии вновь откроются в понедельник после того, как были закрыты более месяца назад на фоне эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщило в понедельник Норвежское телеграфное бюро (NTB).

Оно уточняет, что детсады в королевстве не работали с 12 марта. При этом, несмотря на их открытие, многие родители скептически отнеслись к такой мере властей и решили, что продолжат оставлять детей дома, отмечает NTB. Кроме того, с 20 апреля должно вступить в силу еще одно послабление - будет снят введенный в марте запрет по поездкам в дачные домики.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Норвегии, по состоянию на воскресенье, увеличилось на 84 - до 7 068. В последние дни прирост числа заразившихся стабилен и каждые сутки составляет порядка сотни. В стране от последствий коронавируса умерли 164 пациента, госпитализированы 148, их число снижается практически каждый день.

Первый случай заражения коронавирусом в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство из-за пандемии ввело запрет на въезд в страну иностранцев, у которых нет вида на жительство; введен погранконтроль на границах внутри Шенгенской зоны. По решению властей в середине марта были закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения. На двухнедельный карантин отправляются все те, кто возвращаются в королевство из других государств.

6 апреля правительство заявило, что эпидемию удалось взять под контроль. В течение апреля, согласно решению кабмина, будет происходить постепенное открытие ряда ранее закрытых учреждений: вновь будут работать детсады и младшие классы школ, смогут вернуться в вузы студенты, заканчивающие обучение, откроются парикмахерские и другие предприятия, закрывшиеся из-за пандемии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли.