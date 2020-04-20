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Борьба с природными пожарами в России

Лесные пожары на площади почти 42 тыс. га потушили в регионах РФ за сутки

Как сообщили в Авиалесоохране, сейчас пожарами охвачено около 7 тыс. га

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Лесопожарные службы в регионах РФ за прошедшие сутки потушили возгорания на общей площади, достигающей 42 тыс. га. Сейчас пожарами охвачено около 7 тыс. га, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны в понедельник.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19 апреля в России ликвидировано 124 лесных пожара на площади 41 857 га. На 00:00 мск 20 апреля на территории Российской Федерации действовало 23 лесных пожара на площади 6 956 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в распространенном релизе.

Самая большая площадь пожаров - более 6,6 тыс. га - приходится на Забайкалье. Очаги в лесах также тушат в Бурятии, в Хабаровском крае, на Камчатке, в Хакасии, в Красноярском крае, на Алтае и в других регионах страны. На тушении возгораний в регионах работают больше 2,2 тыс. человек, задействовано 465 единиц техники. Обстановку с воздуха мониторят 15 самолетов, восемь участвуют в ликвидации огня. В Забайкалье работают также парашютисты-десантники.

Пожароопасный сезон открыт в 63 регионах РФ, особый противопожарный режим действует в 45 из них. Режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края и в одном районе Краснодарского края.

Теги
РоссияБорьба с природными пожарами в России
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