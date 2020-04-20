Южная Корея возобновляет поиски останков солдат, погибших во время Корейской войны

СЕУЛ, 20 апреля. /ТАСС/. Республика Корея возобновила в понедельник раскопки в районе демилитаризованной зоны (ДМЗ) на границе с КНДР с целью поисков останков военнослужащих, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом сообщил представитель министерства национальной обороны страны.

"Южнокорейская сторона продолжит поиски погибших солдат, соблюдая необходимые меры предосторожности", - заявил военный.

19 декабря 2018 года Сеул и Пхеньян подписали соглашение о сотрудничестве в военной области, которое предусматривает совместные раскопки на высоте Хвасальмори, где в годы войны проходили жестокие сражения. В прошлом году южнокорейская сторона осуществляла раскопки самостоятельно, поскольку Север не ответил на призывы к совместной реализации договоренностей. В этом году он также проигнорировал соответствующие запросы Сеула.

Военные продолжат работу по обезвреживанию мин и извлечению останков с южной стороны высоты Хвасальмори. В прошлом году были обнаружены останки 261 погибшего.