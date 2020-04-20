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Развитие Дальнего Востока

Улан-Удэнский авиазавод объявил набор на профобучение

На время учебы предоставляется стипендия 15 тыс. рублей

УЛАН-УДЭ, 20 апреля. /ТАСС/. Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") объявил о наборе желающих получить рабочую профессию и трудоустроиться на завод. Программа реализуется про поддержке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба агентства.

"Улан-Удэнский авиационный завод при поддержке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике объявляет набор на четырехмесячное профессиональное обучение по рабочим специальностям с последующим трудоустройством. Обучение пройдет на базе Улан-Удэнского авиационного техникума, старт обучения 6 мая", - сообщили в пресс-службе.

По словам гендиректора АРЧК Сергея Ховрата, проект на У-УАЗ - хорошая возможность как для старта карьеры, так и для тех, чьи профессиональные планы нарушены пандемией. "Это непростое время нужно провести результативно и выйти из него - на работу, на одно из мощнейших предприятий отрасли", - приводит пресс-служба слова Ховрата.

На У-УАЗ будут набирать по специальностям: слесарь, токарь, фрезеровщик, заточник, оператор станков с программным управлением. На время обучения предприятие предоставляет ежемесячную стипендия в 15 тыс. рублей и общежитие. Завод специализируется на производстве вертолетов, является одним из крупнейших предприятий в Бурятии, на котором трудятся около 6 тыс. человек. Продукция эксплуатируется более чем в 40 странах. В 2023 году на У-УАЗ планируется производство самолета "Байкал" для региональной авиации.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что власти готовы оказывать поддержку, чтобы реализовывать в регионе большие проекты и привлекать приезжих специалистов. У-УАЗ столкнулся с нехваткой кадров, на предприятии сообщали, что ежегодно заводу необходимо до 165 конструкторов и технологов, при этом выпуск по указанным специальностям в Бурятии составляет всего 20-25 человек. В 2019 году У-УАЗ и Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке подписали соглашение о совместном решении кадровых проблем на предприятии.

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РоссияБурятияДальний Восток
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