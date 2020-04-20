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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: на Тайване коронавирус выявлен у 24 моряков военного корабля

Источник заражения остается не ясным

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 апреля. /ТАСС/. Заражение новым коронавирусом выявлено у 24 военных моряков на Тайване. Об этом сообщила в понедельник газета Taipei Times.

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Речь идет о членах экипажа вспомогательного судна "Паньши", которое в составе отряда из трех кораблей тайваньских ВМС совершило недавно дружественный визит в Республику Палау. Это крошечное тихоокеанское государство входит в число 15 стран мира, которые в ущерб отношениям с КНР поддерживают дипломатические связи с тайбэйской администрацией.

Два ракетных фрегата "Юэфэй" и "Кандин", а также судно обеспечения "Паньши" стояли у берегов Палау с 12 по 15 марта. Моряки вернулись на Тайвань 9 апреля, но сошли на берег 15 апреля. В воскресенье был подтвержден 21 случай заражения коронавирусом у членов экипажа "Паньши", а еще три случая было выявлено в субботу. При этом сразу 18 из 24 случаев оказались бессимптомными.

Источник заражения остается не ясным. В самом государстве Палау, находящемся в западной части Тихого океана, ни одного случая инфицирования коронавирусом не фиксировалось. Как отмечает газета, на мероприятиях во время пребывания в тихоокеанской республике тайваньские моряки зачастую не носили защитных масок.

В общей сложности на борту трех кораблей находились 744 человека. Все они проверяются на коронавирус и помещены в карантин.

На сегодняшний день на Тайване зарегистрировано 420 случаев заражения коронавирусной инфекцией с шестью летальными исходами.

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Пандемия коронавируса нового типа
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