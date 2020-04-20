В Комсомольске-на-Амуре выявили первый случай заражения коронавирусом

"По данным на утро 20 апреля, в Комсомольске выявлен один человек, заразившийся новым типом коронавирусной инфекции. Это комсомольчанин, который вернулся в город из другого региона. Сейчас устанавливаются его контакты, сам он находится в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

На особом контроле медиков сейчас заболевшие с пневмониями и жители города, прибывшие из стран, где были выявлены случаи коронавируса. С марта в город из-за рубежа вернулись 757 горожан, у большинства карантин уже закончен. Отмечается, что на выходных в обсерватор, который открыт в здании санатория-профилактория "Кедр", были завезены 36 работников авиационного завода, которые находились в длительной служебной командировке в Китае. Карантин у них продлится 14 дней.

"Завершается подготовка больницы № 2, на базе которой развернут инфекционный госпиталь. Сегодня здесь завершается монтаж внутреннего трубопровода для подводки кислорода. Он будет доставляться к 82 койкам. Продолжается наполнение запасов медикаментов и защитных средств. Также продолжается обучение персонала", - добавляется в сообщении.

Всего в Хабаровском крае, по данным министерства здравоохранения региона, выявлено 185 случаев заражения коронавирусом. Заболевшие регистрировались в Хабаровске, в городе Советская Гавань, в селе Богородское, в Николаевске-на-Амуре, в Бикинском и Верхнебуреинском районах. Умерли пять человек.