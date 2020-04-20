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В Комсомольске-на-Амуре выявили первый случай заражения коронавирусом

Заболевший ранее вернулся из другого региона

ХАБАРОВСК, 20 апреля. /ТАСС/. Медики выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией в индустриальном центре Хабаровского края - городе Комсомольске-на-Амуре, сообщается на сайте городской администрации в понедельник.

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"По данным на утро 20 апреля, в Комсомольске выявлен один человек, заразившийся новым типом коронавирусной инфекции. Это комсомольчанин, который вернулся в город из другого региона. Сейчас устанавливаются его контакты, сам он находится в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

На особом контроле медиков сейчас заболевшие с пневмониями и жители города, прибывшие из стран, где были выявлены случаи коронавируса. С марта в город из-за рубежа вернулись 757 горожан, у большинства карантин уже закончен. Отмечается, что на выходных в обсерватор, который открыт в здании санатория-профилактория "Кедр", были завезены 36 работников авиационного завода, которые находились в длительной служебной командировке в Китае. Карантин у них продлится 14 дней.

"Завершается подготовка больницы № 2, на базе которой развернут инфекционный госпиталь. Сегодня здесь завершается монтаж внутреннего трубопровода для подводки кислорода. Он будет доставляться к 82 койкам. Продолжается наполнение запасов медикаментов и защитных средств. Также продолжается обучение персонала", - добавляется в сообщении.

Всего в Хабаровском крае, по данным министерства здравоохранения региона, выявлено 185 случаев заражения коронавирусом. Заболевшие регистрировались в Хабаровске, в городе Советская Гавань, в селе Богородское, в Николаевске-на-Амуре, в Бикинском и Верхнебуреинском районах. Умерли пять человек.

Теги
РоссияХабаровский край
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