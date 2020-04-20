В Югре умер первый зараженный новой коронавирусной инфекцией

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 апреля. /ТАСС/. Первый пациент, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом говорится в понедельник в сообщении регионального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом со ссылкой на окружной департамент здравоохранения.

"В Югре скончалась пациентка с коронавирусной инфекцией. Ей было 70 лет. Сегодня ночью в Сургуте остановилось сердце пациентки, восемь дней находившейся на ИВЛ", - сказано в сообщении.