В Югре умер первый зараженный новой коронавирусной инфекцией

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 апреля. /ТАСС/. Первый пациент, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом говорится в понедельник в сообщении регионального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом со ссылкой на окружной департамент здравоохранения.
"В Югре скончалась пациентка с коронавирусной инфекцией. Ей было 70 лет. Сегодня ночью в Сургуте остановилось сердце пациентки, восемь дней находившейся на ИВЛ", - сказано в сообщении.
По данным оперштаба Югры, у умершей женщины ранее врачи диагностировали тяжелую коронавирусную пневмонию. "Накануне ее состояние ухудшилось, на протяжении нескольких часов врачи Сургутской окружной клинической больницы боролись за жизнь пациентки, сделав все возможное для сохранения жизни. Женщина имела ряд сопутствующих заболеваний, осложняющих течение болезни. Оперативный штаб Югры выражает соболезнования родным и близким", - поясняется в сообщении.
По информации регионального департамента здравоохранения, в Югре по данным на 19 апреля было зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции. 21 пациент выздоровел, состояние девяти пациентов оценивалось медиками как тяжелое, четыре их них были подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 145 пациентов находились в состоянии средней и легкой степени тяжести.
В новость были внесены изменения (8:27 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.