Путин поздравил Сергиево-Посадский музей-заповедник со 100-летним юбилеем

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника со 100-летним юбилеем со дня основания. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"У истоков создания музея стояли выдающиеся ученые, меценаты, представители Русской православной церкви, - отметил президент. - Благодаря их неустанному труду, энтузиазму и творческой энергии музей стал подлинным центром притяжения для тех, кто интересуется отечественной историей и культурой, ценит наше богатейшее духовное достояние. В его коллекциях бережно хранятся произведения древнерусской живописи и декоративно-прикладного искусства, предметы старины, уникальные археологические и этнографические находки".

Президент пожелал коллективу успехов, всего доброго и подчеркнул, что музей "служит замечательной экспозиционной, просветительской площадкой, привлекает гостей со всего мира".

20 апреля 1920 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет "Об обращении в музей историко-художественных ценностей Троице-Сергиевой лавры", согласно которому учрежден Сергиевский историко-художественный музей. Ныне Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник.