Еще 75 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Число выздоровевших после коронавируса в Москве выросло до 1838, за сутки вылечились еще 75 человек. Об этом сообщила в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 75 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1838 ", - сказала заммэра.

Она отметила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить у пациента отсутствие заболевания. Вылечившимся предлагают стать донорами плазмы.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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