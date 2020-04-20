Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.
"Я ознакомился с условиями работы медперсонала, пообщался с пациентами. Главный врач медучреждения Анзор Байсаев рассказал, что состояние больных оценивается удовлетворительно. Из 76 пациентов только двое подключены к аппаратам ИВЛ, четыре человека на кислородной поддержке, у остальных болезнь протекает без осложнений", - написал Кадыров.
Кадыров поблагодарил коллектив медучреждения за самоотверженный подход к работе, заверив, что руководство сделает все возможное, чтобы предотвратить распространение болезни.
"Пациенты отмечают, что, несмотря на высокую нагрузку, врачи демонстрируют к ним очень внимательное и бережное отношение. Стабильно следят за состоянием их здоровья. Своевременно проводят все необходимые процедуры, хорошо кормят, оказывают моральную и физическую поддержку", - добавил глава Чечни.
В регионе зарегистрировано 219 подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 человека вылечились, пятеро скончались.