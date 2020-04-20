Лучшие разработки для борьбы с коронавирусом выберут во время "Московского акселератора"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в новом треке "Московского акселератора " начался в столице, во время которого выберут лучшие разработки в области биомедицинских технологий, в том числе для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
"В столице стартует прием заявок на участие в новом треке "BioMedTech" проекта "Московский акселератор", - говорится в сообщении.
Как отметил глава департамента Алексей Фурсин, тема инновационных технологий в области медицины и фармацевтики сейчас особенно актуальна.
"Проекты, которые пройдут акселерацию в рамках этой программы, ориентированы на профилактику распространения и лечения коронавирусной инфекции. При этом предпочтение при отборе заявок на участие в новом треке будет отдаваться тем проектам, которые будут востребованы для борьбы с вирусными инфекциями и в будущем - после завершения пандемии", - приводит его слова пресс-служба департамента.
Второй трек должен пройти с 20 апреля по 27 мая. Всего жюри выберет 30 стартапов с готовым продуктом или его предварительной версией в сфере биомедицинских технологий. Основными критериями отбора станут научно-технический уровень разработок и перспективы вывода проекта на российский и мировой рынок.