Лучшие разработки для борьбы с коронавирусом выберут во время "Московского акселератора"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в новом треке "Московского акселератора " начался в столице, во время которого выберут лучшие разработки в области биомедицинских технологий, в том числе для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"В столице стартует прием заявок на участие в новом треке "BioMedTech" проекта "Московский акселератор", - говорится в сообщении.