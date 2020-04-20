Французские повара призвали Макрона открыть рестораны

ПАРИЖ, 20 апреля. /ТАСС/. Рестораны во Франции рискуют не открыться, если ограничения в их отношении затянутся, поэтому их работу необходимо возобновить как можно скорее. Об этом говорится в письме 17-ти поваров, которое они направили президенту страны Эмманюэлю Макрону.

"Ресторанный сектор, обеспечивавший раньше больше миллиона рабочих мест, сейчас остановлен. Многие из нас рискуют больше не подняться, если приостановка их деятельности затянется, - говорится в письме, опубликованном в газеты Le Figaro в понедельник. - Господин президент, мы ожидаем, что как можно скорее будет принят декрет о "частичной отмене изоляции для проявляющих гражданскую ответственность рестораторов".

Авторы текста, среди которых Ален Дюкасс, Ги Савуа и Мишель Герар, указывают также на пять основных принципов, которые разработала ассоциация College culinaire de France и которые предлагается закрепить в рекомендациях Минздрава. Каждый владелец заведения должен будет подписать их и повесить на витрине на видном месте, рядом с меню.

В частности, речь идет о проведении обязательного 30 минутного инструктажа со всем персоналом по утрам, чтобы сотрудники на протяжении дня следили за выполнением предписанных властями профилактических мер. В ответ на заявку о бронировании столика клиентам предлагают прислать видео или презентацию о том, какие санитарные меры принимаются в заведении, чтобы заключить с ними взаимный "пакт" о выполнении данных шагов. История происхождения продуктов и их производства должна быть прозрачной и доступной по первому требованию гостя, а сами продукты должны быть свежими и приобретаться по справедливой цене. В процессе возобновления деятельности авторы инициативы предлагают разбить персонал по сменам, чтобы все могли поработать и помочь государству снизить расходы на выплаты тем, кто оказался в ситуации частичной безработицы.

"Было бы глупо пытаться вернуть мир до COVID-19. Напротив, пришло время услышать многократно повторявшиеся призывы к повсеместному введению хороших практик, - говорится в послании. - Господин президент, помогите нам превратить это ужасное испытание в возможность создать лучший мир, где нам было бы приятно жить. Откройте рестораны".

Ассоциация College culinaire de France была основана в 2011 году 15 французскими поварами. Ее главная задача - продвижение высоких стандартов качества работы ресторанов во Франции и в мире. В настоящее время их сеть насчитывает 1,8 тыс. от бистро до элитных заведений и 900 производителей продовольственной продукции.