В ГИБДД рассказали о важности использования ремней безопасности пассажирами задних сидений

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Почти 80% пассажиров автомобилей, сидящих на передних сидениях, могли выжить в ДТП, если бы пассажиры, сидящие сзади них, были пристегнуты. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России, проанализировав уровень использования ремней безопасности на основании динамики дорожно-транспортных происшествий, а также причин и условий гибели с 2016 по 2019 годы.

"Пассажир на заднем сидении, не пристегиваясь, рискует не только своей жизнью, но и жизнью впередисидящих людей, - говорится в сообщении. - Возможность гибели пассажира, сидящего спереди, во время ДТП увеличивается в пять раз, если пассажиры сзади не пристегнуты, что показал анализ более 100 тыс. ДТП. Почти 80% пассажиров передних сидений могли бы выжить, если бы задние пассажиры были пристегнуты".

Согласно имеющимся данным исследования, использование ремней безопасности почти на 50% снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сидениях и на 25% для пассажиров на задних сидениях автомобилей. В целом в России, как отметили в ГИБДД, уровень использования ремней безопасности за четыре года возрос. Количество ДТП с нарушением правил их применения сократилось на 15,7%.

"Число водителей, применяющих ремни безопасности, возросло в два раза. В 2016 году ремни безопасности не использовали 40% водителей, погибших в результате ДТП. В 2019 году этот показатель снизился до 19%: 1 330 из 6 990 погибших водителей в момент ДТП не были пристегнуты, то есть уровень использования составил 81%", - уточнили в Госавтоинспекции. За три месяца текущего года количество ДТП, где были установлены нарушения правил использования ремней безопасности, уменьшилось на 3,2%, составив 3 208 случаев. Однако число погибших увеличилось на 14% (540), число пострадавших уменьшилось на 5,7% (5 063).

При этом установлено, что поведение пассажиров за четыре года в России существенно не изменилось."По-прежнему практически каждый пятый пассажир не использует ремни безопасности. В 2016 году 26% погибших пассажиров в момент ДТП не были пристегнуты, в 2019 году эта цифра составила 22%", - подчеркнули в ведомстве, добавив, что за последние четыре года на 6,7% возросло количество административных протоколов, составленных в отношении пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, - с 2,66 млн в 2016 году до 2,84 млн в прошлом году.

Госавтоинспекция МВД России отмечает, что проблема неиспользования ремней безопасности в настоящее время остается актуальной, в результате чего происходят ДТП с трагическими последствиями. Вместе с тем их использование является обязательным, но далеко не единственным условием для сохранения жизни и здоровья на дорогах. "Эффективность ремней безопасности максимальна, когда соблюдены и другие меры безопасности, такие как адекватная скорость, отказ от рискованных маневров, недопустимость нетрезвого вождения", - подчеркнули в ведомстве.