Две больницы в Севастополе и Армянске откроются после карантина по коронавирусу

СИМФЕРОПОЛЬ/СЕВАСТОПОЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Единственная больница крымского моногорода Армянска и больница имени Даши Севастопольской (филиал горбольницы № 1 Севастополя) возобновят работу после двух недель карантина по коронавирусу. Об этом в понедельник сообщили глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

С 8 апреля в больнице Армянска в режиме обсервации находились 124 человека после поступления в нее пациента с коронавирусом. Больницу имени Даши Севастопольской перевели на карантин 9 апреля, там также несколько дней пробыл мужчина, у которого подтвердился коронавирус. Пациенты и медперсонал были изолированы в обсерватор "Изумруд" с более подходящими условиями.

"Армянская больница выходит с обсервации, на сегодняшний день все тесты у пациентов и коллектива отрицательные. С чем и поздравляю, спасибо огромное коллегам, спасибо за терпение пациентам. Вашими профессиональными действиями удалось ликвидировать этот очаг", - сказал на ежедневном совещании по предотвращению распространения COVID-19 на полуострове глава Крыма Сергей Аксенов.

На заседании оперштаба Севастополя врио губернатора Михаил Развожаев также сообщил о завершении карантина в больнице. В обсерваторе останутся лишь те пациенты, у которых подтвердился коронавирус. "У одного пациента обсерватора "Изумруд" подтвердился диагноз. Он лежал у нас в [больнице имени] Даши Севастопольской, наблюдал за мальчиком с ДЦП, сейчас оба переведены в инфекционную больницу. По персоналу и пациентам, пробы по всем остальным пришли отрицательные. Сегодня будут после обеда выпущены из обсерватора, медицинские сотрудники продолжат работу", - сказал Развожаев.

Полсотни медиков больницы имени Даши Севастопольской, а также персонал больницы Армянска в ближайшее время возобновят прием пациентов в обычном режиме. "Два дня у нас дезинфекции, и со среды больница выходит в обычный режим. Но сегодня все домой вернутся", - добавил Аксенов.

На полуострове к 20 апреля зарегистрировали 63 заразившихся коронавирусом: 18 случаев подтверждены в Севастополе и 45 - в Крыму.