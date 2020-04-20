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Пандемия коронавируса нового типа

В Дагестане два города закрыли для въезда в личных целях из-за пандемии коронавируса

Въезд и выезд ограничены в Кизилюрте и Хасавюрте

МАХАЧКАЛА, 20 апреля. /ТАСС/. Мэрии Кизилюрта и Хасавюрта приняли решение о закрытии городов для движения автотранспорта из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в администрациях муниципалитетов.

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"Решением городского оперативного штаба по предотвращению и профилактики распространения коронавирусной инфекции с 06:00 понедельника в Хасавюрте до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки вводится ограничение на въезд на территорию. На въездах установлены пропускные пункты для проезда специального транспорта различных служб обеспечения жизнедеятельности, а также транспорта, занимающегося доставкой продовольственных товаров", - сообщили в городской администрации.

По словам собеседника агентства, для проезда в город работникам служб жизнеобеспечения необходимо иметь при себе паспорт и справку с места работы, а водителям транспорта, занимающегося доставкой продовольственных товаров, - документы, подтверждающие ведение предпринимательской деятельности.

"Водители, въезжающие в город, по необоснованным причинам будут привлечены к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ", - отметил он.

В администрации Кизилюрта ТАСС сообщили, что запрет на въезд в город и транспортное сообщение внутри города были введены с 07:00 19 апреля, он не распространяется на транспорт коммунальных, аварийных служб, кареты скорой помощи, а также на машины, доставляющие в город продукты питания и медикаменты.

"Междугородние и внутригородские перевозки пассажиров на автобусах и маршрутных такси также приостановлены. Нарушители режима будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа", - сообщили в администрации Кизилюрта.

О ситуации в республике

В пресс-службе мэрии Дербента ТАСС сообщили, что на въездах в город также были выставлены посты полиции, которые проверяют у выезжающих и въезжающих пропуска, подтверждающие, что они передвигаются по работе. "Полностью город для движения транспорта не закрыт", - отметили в пресс-службе муниципалитета.

Мэрия Махачкалы также не принимала решения о закрытии города для движения автотранспорта, сообщили ТАСС в администрации. "Посты на въездах в город и в самом городе выставлены сотрудниками МВД для контроля за соблюдением гражданами самоизоляции", - отметили в мэрии.

По информации пресс-службы МВД Дагестана, с 19 апреля сотрудниками полиции выставлены блокпосты на въездах в города и районы республики для контроля за соблюдением режима самоизоляции.

"Сотрудниками полиции проведен ряд профилактических и разъяснительных мероприятий. Вот уже более двух недель предупреждали граждан и водителей. Однако на деле это не принесло ожидаемых результатов. В связи с этим возникла необходимость ввести конкретные меры согласно действующему закону. Потому было принято решение выставить посты блокирования на подступах городов и районов на территории Республики Дагестан с привлечением большого количества личного состава МВД и Росгвардии", - заявили в МВД.

Как рассказали ТАСС местные жители, блокпосты спровоцировали большие пробки на въездах в Махачкалу и в Редукторном поселке столицы Дагестана, а также на дороге в Унцукульском районе республики, которая ведет в горные районы.

В Дагестане, по состоянию на 20 апреля, подтвержден 331 случай заражения коронавирусом нового типа, 9 человек умерли, 28 - выздоровели.

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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