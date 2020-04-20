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Выпускников в НАО освободят от домашнего задания, кроме подготовки к ЕГЭ

Домашнее задание для учащихся 11 классов рекомендовали отменить с 1 мая

АРХАНГЕЛЬСК, 20 апреля. /ТАСС/. Учеников 11-х классов школ Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 мая освободят от домашнего задания по предметам, которые не выбраны ими для сдачи ЕГЭ. Как сообщает в понедельник пресс-служба правительства НАО, соответствующие рекомендации департамент образования, культуры и спорта НАО направил в образовательные организации региона.

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"В Ненецком [автономном] округе педагогам окружных школ рекомендовано отменить с 1 мая домашние задания для обучающихся 11-х классов по всем учебным предметам, которые не выбраны ими для сдачи ЕГЭ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, такое решение связано с тем, что при переходе на дистанционную форму обучения педагоги и ученики столкнулись с проблемами при организации учебного процесса. Поэтому департамент образования рекомендовал сделать упор на те предметы, которые выпускники выбрали для сдачи ЕГЭ.

Планируется, что в этом году экзамен пройдет в очной форме и количество предметов останется неизменным. Однако, в связи с эпидемиологической ситуацией, планируемые сроки проведения экзамена перенесли на 8 июня. В зависимости от развития ситуации, они могут корректироваться.

Согласно предварительным данным Министерства просвещения России, 8 июня пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. На 11 июня назначена сдача ЕГЭ по русскому языку, 15 июня пройдут экзамены по математике, а 18 июня по истории и физике. На 22 июня назначен экзамен по обществознанию и химии, на 25 июня - по биологии и по иностранным языкам. Кроме того, для тех, кто не сможет сдать ЕГЭ в марте по уважительным причинам или для тех, у кого пересекаются выбранные предметы в основные дни, выделены резервные сроки по всем предметам, они приходятся на 1-11 июля.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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