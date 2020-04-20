В Москве около 60 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы

"По предложению Клинического комитета в Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом. Мы обратились к выздоровевшим с просьбой стать донорами плазмы для тех пациентов, которые еще находятся на лечении в больницах. Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек", - сказала Ракова.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Пациентам с COVID-19 проводят процедуры переливания плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение в столице от коронавирусной инфекции и выздоровели. Об этом сообщила в понедельник заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что переливание сейчас получают пациенты, которые проходят лечение в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и городской клинической больнице № 52.

Врачи отмечают, что кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией.

"В разработке и тестировании этой технологии принимают участие НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, городская клиническая больница № 52 и Центр крови им. О.К. Гаврилова. Иммунитет доноров изучается совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи", - говорится в сообщении.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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