В Тель-Авиве появился киоск для проведения тестов на коронавирус

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Первый специализированный киоск для безопасного тестирования на коронавирус начал работу в Израиле. Он установлен во дворе больничной кассы (поликлиники) "Маккаби" в Яффо на юге Тель-Авива.

"Это - новая система, благодаря которой мы теперь берем анализы на коронавирус, ее разработали здесь, в Израиле, в "Маккаби". Пациент стоит с внешней стороны киоска, проверяющий медицинский работник - в киоске, и он не должен быть в спецодежде, так как работает в перчатках и через защитное стекло и не имеет прямого контакта с пациентом. Пациент проводит свою карточку, после чего мы получаем все данные о нем, и это также без прямого контакта", - рассказала корреспонденту ТАСС старшая медсестра больничной кассы "Маккаби" Юлия Касиф.

Как указывает газета Yedioth Ahronoth, такой киоск полностью заменяет стандартный кабинет для приема анализов и может быть установлен практически в любом месте в максимально сжатые сроки. Он представляет из себя будку, передняя часть которой отделена стеклом, от которого отходят две длинные резиновые перчатки. Лаборант, находящийся внутри киоска, вставляет руки в эти перчатки и берет анализ у пациента, который до этого проводит свою идентификационную медицинскую карточку через специальное устройство, установленное на прилавке. После анализа вся передняя часть будки дезинфицируется, что исключает возможность заражения следующего пациента.

По данным Yedioth Ahronoth, такие киоски для безопасного тестирования на коронавирус появятся в поликлиниках "Маккаби" в ближайшее время. Еще одна израильская больничная касса "Леумит" разработала собственный вариант такого киоска, который будет установлен и начнет работу уже на этой неделе в пригороде Тель-Авива Рамат-Гане.

С середины марта на автомобильных стоянках в нескольких городах Израиля оборудованы пункты тестирования на коронавирус. Пациент въезжает на машине на выделенную полосу, которая приводит его под тент, где медицинские работники в защитных костюмах через стекло автомобиля берут у него анализ. Результаты тестирования, как и в случае с киосками "Маккаби", сообщаются пациенту после обработки в лаборатории.

Распространение коронавируса в Израиле

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле в понедельник возросло до 13 654, увеличившись на сутки на 292, за 24 часа выздоровели 308 человек, их количество достигло 3 872. Количество излечившихся от коронавируса в Израиле за 24 часа впервые превысило число заразившихся за сутки 17 апреля.

Общее число умерших пациентов с коронавирусом по состоянию на утро понедельника достигло 173, за сутки умерли два человека, сообщило Министерство здравоохранения страны. По его данным, на настоящий момент состояние 150 больных с коронавирусом оценивается как тяжелое, 114 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у вернувшегося из Италии гражданина Израиля, 20 марта Министерство здравоохранения проинформировало о первой смерти пациента с этим диагнозом. 19 апреля правительство утвердило поэтапное смягчение карантинных мер.