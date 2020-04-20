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Почти 5,5 тыс. семей дистанционно получили сертификаты на материнский капитал

При дистанционной подаче заявления Пенсионный фонд сам получит данные из реестра актов гражданского состояния, проведет проверку и направит уведомление в личный кабинет на портале "Госуслуги" и на привязанный к нему номер телефона

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что менее чем за неделю почти 5,5 тысяч семей дистанционно получили сертификаты на материнский капитал. Такие данные он привел, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

"По данным Минтруда, менее чем за неделю сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке предоставлен почти 5,5 тыс. семей", - сказал он. Мишустин напомнил, что дистанционный формат используется и для оформления и других выплат семьям с детьми. Родители могут также удаленно получать выплаты в 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

"Мы делаем все, чтобы семьи с детьми вовремя получали все положенные выплаты, с 15 апреля родители могут получить сертификат на материнский капитал не тратя время на подачу заявления и, что особенно важно, не выходя из дома", - отметил премьер-министр.

По его словам, при дистанционной подаче заявления Пенсионный фонд РФ сам получит данные из реестра актов гражданского состояния - и о новорожденном, и о его родителях, проведет проверку и направит уведомление об оформлении сертификата в личный кабинет на портале "Госуслуги" и на привязанный к нему номер телефона. В то же время у граждан по-прежнему остается право получить сертификат, подав заявление лично в Пенсионном фонде РФ или в многофункциональном центре предоставления государственных услуг, напомнил глава правительства.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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