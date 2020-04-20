{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Тюмени сиделка избила 83-летнюю пенсионерку-колясочницу

Жизни и здоровью пожилой женщины ничего не угрожает

ТАСС, 20 апреля. Сиделка в Тюмени избила 83-летнюю пенсионерку, которая передвигается на инвалидной коляске. Проводится доследственная проверка, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Тюменской области

"Установлено, что противоправные действия в отношении пенсионерки, совершила женщина, которая на протяжении длительного времени осуществляла уход за пожилой женщиной, которая в силу возраста не может за собой ухаживать. В настоящее время пенсионерка находится у родственников, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Продолжается проведение доследственной проверки по сообщению о применении насилия в отношении 83-летней пенсионерки", - говорится в сообщении.

Проверка была организована после публикации в СМИ видео, на котором мужчина и женщина пытаются поставить на ноги пенсионерку, которая сидит в инвалидной коляске. После неудавшейся попытки, они начинают ее избивать.

Теги
РоссияТюменская область
Реклама на ТАСС
Путин: распространение эпидемии продолжается, но ее удалось сдержать
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС