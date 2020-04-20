В Тюмени сиделка избила 83-летнюю пенсионерку-колясочницу

ТАСС, 20 апреля. Сиделка в Тюмени избила 83-летнюю пенсионерку, которая передвигается на инвалидной коляске. Проводится доследственная проверка, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Тюменской области

"Установлено, что противоправные действия в отношении пенсионерки, совершила женщина, которая на протяжении длительного времени осуществляла уход за пожилой женщиной, которая в силу возраста не может за собой ухаживать. В настоящее время пенсионерка находится у родственников, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Продолжается проведение доследственной проверки по сообщению о применении насилия в отношении 83-летней пенсионерки", - говорится в сообщении.

Проверка была организована после публикации в СМИ видео, на котором мужчина и женщина пытаются поставить на ноги пенсионерку, которая сидит в инвалидной коляске. После неудавшейся попытки, они начинают ее избивать.