Глава ЕЕК сравнил с кровавыми наветами обвинения в адрес евреев в связи с пандемией

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Кантор сравнил со средневековыми кровавыми наветами обвинения в том, что евреи якобы причастны к распространению коронавируса.

"С начала пандемии значительно чаще стали звучать обвинения, что евреи, как индивидуально, так и коллективно, стоят за распространением вируса и получают выгоду от этой ситуации. При этом язык и образы явственно свидетельствуют о возрождении средневековых кровавых наветов, когда евреев обвиняли в том, что они распространяют болезни, отравляют колодцы или контролируют экономику", - заявил он в видеообращении для онлайн-презентации доклада Центра Кантора о состоянии антисемитизма в мире в 2019 году.

Все это, продолжил он, идет в русле растущей тенденции укрепления идей антисемитизма, "в особенности в интернет-пространстве, на улицах, в основной части общества, в большой политике и СМИ".

По словам Кантора, в условиях, когда прямое общение запрещено и большая часть жизни уходит в социальные сети, по мере того, как показатели безработицы начнут бесконтрольно расти, "многие захотят найти козлов отпущения, которых им предоставят пропагандисты теорий заговора".

В этой связи Кантор подчеркнул, что перед мировыми лидерами сейчас, помимо задачи остановить пандемию и справиться с ее экономическими последствиями, также стоит задача предотвратить рост популизма и экстремизма, который может быть спровоцирован вызванным ею кризисом. "Наши лидеры должны решить проблему растущего экстремизма и ненависти сейчас, проактивно справиться с проблемой, которая уже стоит у нас на пороге", - заявил президент ЕЕК.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли.