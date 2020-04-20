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В сети опубликован клип на песню, стихи для которой написала Мария Захарова

Песню "На пределе" исполнили Валерия и Максим Фадеев
'valeriyaofficial/YouTube'

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник опубликовала на своей станице в Facebook клип на новую песню Валерии и Максима Фадеева "На пределе", автором слов которой стала сама дипломат.

Ранее в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" Захарова призналась, что в новой песне она описала свои личные эмоции, ощущения и впечатления. Однако в свете последних событий в мире и режима самоизоляции в Москве стихи приобрели особый смысл - под строчки "Как разогнавшись до предела, Узнать секунду по примете Ту самую, когда задела, Ту самую одну на свете" в клипе демонстрируются кадры пугающе опустевшей столицы.

"Мы запомним Москву такой, это часть ее истории, - написала Захарова в Facebook. -  Мой любимый город, как хочется развернуть планету, надавив на тормоза. Мы разогнались до предела, и теперь будем вспоминаем те самые секунды, которые раньше не замечали".

Это не первое творческое сотрудничество официального представителя МИД РФ и российского продюсера. В 2018 году песню "За тебя, любимый!" на слова Захаровой и музыку Фадеева исполнила певица Зара. 

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВалерия (певица)
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