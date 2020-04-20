Нижегородская компания начала разработку экспресс-тестов на коронавирус

ТАСС, 20 апреля. Компания "Национальный биосервис - Волга", которая является резидентом технопарка "Анкудиновка" в Нижегородской области, начала разработку экспресс-тестов для выявления коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В настоящий момент несколько биомедицинских компаний России ведут активную работу по разработке экспресс-тестов, которые позволят ограничить распространение инфекции. Для того чтобы оценить эффективность и чувствительность этих тестов, необходимо создать референтную панель образцов биологического материала, чем сейчас активно занимается резидент технопарка "Анкудиновка", компания "Национальный биосервис-Волга", - цитирует пресс-служба директора технопарка, представителя Фонда содействия инновациям в Нижегородской области Тимура Радаева.

По словам руководителя компании Виталия Пруцкого, ранее организация занималась исследованиями в области онкологии, но сейчас перестраивает свою работу и планирует создать стандартизированный набор образцов биоматериала, чтобы оценить эффективность тестов на коронавирус. "В настоящий момент в разработке находятся экспресс-тесты, которые должны помочь быстро и эффективно распознать распространителей инфекции и, кроме того, выявить тех, кто уже переболел, в том числе бессимптомно, и в обозримом будущем не имеет рисков заразиться новой коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.

Компания планирует расширить сотрудничество с Роспотребнадзором, а также с медицинскими организациями, чтобы иметь возможность получить биоматериал от пациентов и тех, кто уже перенес инфекцию.

В Нижегородской области выявлено 759 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 28 человек выписаны из больниц после выздоровления, пять человек умерли.